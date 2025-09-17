【しまむらの淡色】で今 → 秋にシフト！ パトで探してGETしたい♡「おしゃれトップス」

上品で柔らかな印象の「淡色トップス」。ベーシックカラーのボトムスに合わせやすく、きれいめにもカジュアルにもマッチするデザインを選べば、季節の変わり目にも活躍してくれそうです。今回は【しまむら】から、手に取りやすい価格も魅力の主役級トップスを紹介します。ぜひ次のしまパトで探してみて。

立体感トップスは一枚でコーデが華やぐ

【しまむら】「ラインウェーブパフT」\1,089（税込）

立体感のあるランダムなウェーブデザインが特徴の淡色トップス。首元はすっきり、1枚で着映えしそうな存在感のあるデザインで、シンプルコーデのおしゃれ度がぐんとアップしそう。ふんわりと丸みのあるボリューム袖は上品な華やかさだけでなく、二の腕のカバーを狙えるのもポイント。

レイヤード風デザインでこなれ感アップ

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

淡色の配色デザインが魅力的な、大人かわいいカーディガン。一枚でレイヤード風の着こなしを楽しめるので、シンプルでもおしゃれに見せたい日にぴったり。ニュアンスのある淡色は着るだけでコーデ全体が柔らかくまとまり、今から秋まで活躍しそう。ジーンズと合わせて大人カジュアルに、フレアスカートと合わせてフェミニンに着こなすのもおすすめです。

Writer：licca.M