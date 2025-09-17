JO1・INI・ME:IらLAPONE所属アーティストが東京ドームに集結「LAPOSTA 2025」Leminoプレミアムで独占配信
【モデルプレス＝2025/09/17】JO1・INI・ME:IなどLAPONE所属アーティストが東京ドームに集結した『LAPOSTA 2025』が、9月20日10時よりLeminoプレミアムにて独占配信スタートする。
【写真】人気芸人、JO1に乱入してキレキレダンス
JO1・INI・DXTEENが所属する「LAPONE ENTERTAINMENT」および、ME:I・IS:SUEが所属する「LAPONE GIRLS」の合同ライブ『LAPOSTA 2025』は、2025年1月31日から2月2日に東京ドームで開催され、約18万人を動員した。
ライブ映像には、メンバーも知らされていなかった最終日だけのスペシャルゲストも登場。それぞれのグループの代表曲はもちろん、シャッフル企画やコラボステージなど『LAPOSTA』でしか見られない貴重なステージも満載である。また、本編より15分のダイジェストを無料配信で視聴できる。（modelpress編集部）
■番組名：LAPOSTA 2025
■配信日時：2025年9月20日（土）10：00〜
■配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは、広告付き無料にて配信）
■出演者：JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
◆「LAPOSTA 2025」独占配信スタート
