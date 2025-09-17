次期「iPhone 18」および「iPhone 18 Pro」では、画面上部の「ダイナミック・アイランド」が小型化し、「画面下Face ID」は搭載されないと海外で報じられています。

↑ダイナミック・アイランドは小型化する可能性が高い（画像提供／James Yarema／Unsplash）。

Instant Digitalによれば、iPhone 18シリーズではどのモデルにも画面下にフロントカメラは搭載されないとのこと。その代わり、小さなダイナミック・アイランドと、目に見える形のフロントカメラが搭載されると言います。

画面下Face IDの採用は「iPhone 16 Pro」や「iPhone 17 Pro」でも噂されてきました。今回の情報が正しければ、画面下Face IDは「iPhone 19 Pro」以降のモデルで採用されることになります。

アップルはiPhoneの20周年モデルで、「オールガラス製iPhone」の実現を目指していると噂されています。より小さなダイナミック・アイランドと将来の画面下Face IDの搭載は、それを目指してのものなのかもしれません。

Source: MacRumors

The post 次期「iPhone 18」シリーズ、ダイナミックアイランドの小型化は濃厚？ FaceIDは… appeared first on GetNavi web ゲットナビ.