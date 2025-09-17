ÌÚÂ¼º»¿¥¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ø É×¡õ»Ò¤É¤â´é½Ð¤·Î¹¹Ô¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚÂ¼º»¿¥¤¬9·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡ÊJUNGLIA OKINAWA¡Ë¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì½é»²Àï¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÇÉ×¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº¤È2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯7·î25Æü¤Ë²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤ØË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê³Ú¤·¤á¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²Æì¤ÎÂç¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡Á¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²»þ´Ö¡×¡Ö²Æì¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢2016Ç¯12·î31Æü¤ËÆü¹â¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
