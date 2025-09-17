Netflixで2018年に配信された「キスから始まるものがたり」のノア・フリン役で知られる俳優ジェイコブ・エロルディ（28）とオリヴィア・ジェイド・ジャヌリ（25）が復縁したという。2人は2021年から交際をスタートし、以前にも破局を経験している。復縁後また今年8月に破局したと思われていたが、やり直すことに決めたと言われている。



【写真】イケてるインフルエンサーで2世美女のオリヴィア

ある関係者は「ピープル」誌に「2人は交際と復縁を繰り返していますが、いつも話はしていますし、親しい友人関係は続けてきているんです」と話した。ファッションデザイナーのモッシモ・ジャヌリと女優ロリ・ロックリンの娘であるオリヴィアは、家族からも復縁を望まれていたようで、「彼女の家族も彼のことがとても気に入っているんです。仲間が同じですしね」とその関係者は続けた。



オリヴィアが先日行われたトロント国際映画祭で、ジェイコブの新作映画「フランケンシュタイン」のプレミアに出席していたことから、2人の復縁説が浮上していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）