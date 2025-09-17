『ヒプステ』公演主題歌「ケリツケルSkill」パフォーマンス映像公開
きょう17日発売の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》Blu-rayより、公演主題歌「ケリツケルSkill」のパフォーマンス映像がヒプステ公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【画像】かっこいい！店舗別オリジナル特典のキャストブロマイド
本公演は、ことし4月18日〜20日に大阪、5月1日〜11日に東京にて上演された新作公演。今回公開された映像では、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”、そして、舞台オリジナルキャラクターの“道頓堀ダイバーズ”、寶井灯依里（タカライ ヒヨリ）が登場し、観客を圧倒する熱狂的なステージが展開される。さらに、ディビジョンの垣根を越えた共闘と対立を描いた迫力あるパフォーマンスも体感できる映像となっている。
本Blu-rayには、公演の模様が余すことなく収められているほか、カーテンコールやスペシャルドキュメンタリー映像も収録されており、ファン必見の内容となっている。
