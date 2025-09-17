◇MLB メッツ 8-3 パドレス(日本時間17日、シティ・フィールド)

パドレスの松井裕樹投手が1回2/3を無安打無失点に抑えました。

松井投手は敵地でのメッツ戦、6点ビハインドの6回から3番手として登板しました。四球を2つ与えて走者をためると、2アウトランナー1・2塁でフアン・ソト選手を打席に迎えます。このピンチで変化球を2球続けて追い込むと、最後は内角のスプリットでファウルチップにし空振り三振。15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)でヤンキースから移籍してきた強打者を見事に抑えました。

イニングをまたぎ、7回のマウンドにも上がった松井投手。先頭のピート・アロンソ選手をライトフライに抑えると、次打者にはフォーシームを5球続けて空振り三振を奪い、ここでマウンドを降りました。この日は1回2/3、36球を投げ、2奪三振を記録。無安打無失点の好投を見せました。

松井投手は9月はこの試合含め5試合に登板。直近の4試合はヒットすら打たれておらず、充実の投球内容が続いています。

試合はパドレス先発のマイケル・キング投手が4回途中を被安打10、4被本塁打8失点と乱調。メッツとの3連戦初戦を黒星でスタートしました。ナ・リーグ西地区2位のパドレスは逆転での地区優勝を目指していますが、この日は首位のドジャースも敗戦したため、ゲーム差は変わらず「2」のままです。