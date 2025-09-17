東京・新橋のガールズバーで従業員の女性を殺害したとして殺人の罪などに問われている男に対し、東京地裁は懲役19年の実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】「強い殺意に基づき執拗、残虐」懲役19年の実刑判決 千明博行被告（50）東京・新橋のガールズバーで女性従業員を殺害した罪 東京地裁

無職の千明博行被告（50）は去年10月、東京・新橋のガールズバーで、従業員の女性（当時18）の首などをナイフで切りつけて殺害した罪などに問われています。

東京地裁はきょうの判決で、「被害者の首や顔を多数回、ナイフで切りつけていて、強い殺意に基づく執拗・残虐なもの」と指摘。弁護側の「被告の好意を利用し、来店や金銭の要求を繰り返した被害者の態度にも、一定の落ち度があった」とする主張に対しては、「被告は被害者よりおよそ30歳年上の十分な大人で、被害者は最終的に被告との関係を絶とうとしていた」「苛烈な犯行に及んだ経緯として斟酌できない」として、懲役19年の実刑判決を言い渡しました。

千明被告は、うつむいて判決を聞いていました。