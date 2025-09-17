お笑いコンビ「こゝろ」のメンバー・山出谷ショートケーキさん、横荒木蟹男さんがそれぞれのＳＮＳを更新。

コンビを解散することを公表しました。



山出谷ショートケーキさんは「2人で話し合った結果、お互い別々の道を進もうと言う事になり、9月末で こゝろという看板を下ろす事になりました。」と、報告。



続けて「応援して下さった皆様10年間ありがとうございました！ これからも変わらず山出谷ショートケーキを応援して頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。」と、ファンに向けて呼びかけています。





また、相方の横荒木蟹男さんも「ご報告です。僕たちこゝろは10年間活動してまいりましたが、このたび9月末でコンビを解散することになりました。これまで応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。」と、投稿。続く投稿で「とりあえずは横荒木蟹男として活動しますので、今後とも応援宜しくお願い致します」と、知らせています。



【 こゝろ プロフィール 】



右：山出谷ショートケーキ

生年月日：1992年7月9日

性別：男

出身都道府県：大阪府岸和田市出身

職業：夢は岸和田市長になること。

身長：178センチ

左：横荒木蟹男

生年月日：1992年4月29日

性別：男

出身都道府県：大阪府堺市出身

職業：カニ漁船に乗船経験のある経験値豊富な愛されお馬鹿キャラクター

身長：167センチ



【担当：芸能情報ステーション】