日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーは１７日、オーナー会議後の会見で、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の国内での独占放映権を米動画配信大手ネットフリックスが獲得したことについて、ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーに「われわれとしてはその問題について非常に大きな関心を持っている」と伝えたと明かした。

７月のイチロー氏の殿堂入りセレモニーで渡米した際にニューヨークのＭＬＢを訪問したという。榊原コミッショナーは「前回までは地上波で放送していたが、今度のネットフリックス独占ということになると、視聴者の視聴環境は大きく変わり、前回のような５０００万、６０００万の方が自由に視聴できる環境じゃなくなることに対して非常に重大な関心を持っていることを伝えた」とした。その上で「ネットフリックスにライセンス決定権、イニシアチブ、権限はあるが、何らかの形で日本の地上波の会社が放映できる形を実現してほしいという要請を入れた」と明らかにした。

その上で「私が（要請）した段階ではほとんどそういう状況が決まっていた段階だと思うが、あとはネットフリックスとの今後の交渉ということになった」とした。来年３月の大会へ向けて「どういう交渉ができるか。読売新聞社、あるいはテレビ局等がよく相談して、ネットフリックス社とどういった放映権を獲得できるかというのが今後の交渉だと思う」と説明した。