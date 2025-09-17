SixTONESの松村北斗さんが初の単独主演を務める映画「秒速5センチメートル」完成報告会が行われ、松村さんをはじめ、高畑充希さん、森七菜さん、青木柚さん、木竜麻生さん、上田悠斗さん、白山乃愛さん、宮粼あおいさん、吉岡秀隆さん、奥山由之監督が登壇しました。



【写真を見る】【SixTONES・松村北斗】緊張する子役に優しく声かけ「怖いよな」初単独主演「秒速5センチメートル」完成披露試写会





映画「秒速5センチメートル」は、新海誠さんが監督として手がけた同名アニメーション映画の実写化。松村さんは “アニメーションだから描けることと、生身の人間だから描けるものの素晴らしさって、それぞれに持っていて。特に生身の人間がやるという理由を奥山監督がとことん追求していたので、そこで生まれてくるアニメーションと実写の違いに、きっと感動していただけるんじゃないかなと期待しています” と、観客の反応に期待を寄せました。









また、夫で俳優の岡田将生さんとの間に第一子を妊娠していることを公表している高畑充希さんは、ふっくらしたお腹のラインが分かる黒いワンピース姿で登場。 “緊張してますね。すごくドキドキしてます。映画に関しても、正直すごくドキドキしていて、アニメーションのファンの方もたくさんいると思いますし、ストーリーに惹きつけるものがある作品ですから、生身の人間が、もちろん一生懸命やったんですけど、どう届くのかなと” と語りました。









さらに、今作が映画初出演で、初の舞台挨拶となった子役の上田さんは、感想を聞かれ “すごく緊張してます。怖い” と、緊張した面持ち。すると松村さんが、すかさず “怖いよな、こんなに（人が）いっぱいいたらな。こっち（客席）もいっぱいいると思ったら、こっち（舞台上）もいっぱいいるしね” と、緊張をほぐそうと優しく声かけ。





司会から、上田さんが松村さんの大ファンであることを紹介されると、松村さんは “ちょっと違うみたいですよ” と否定。上田さんが “いや、ちがくはない” と、ファンであることを公言すると、松村さんは “すごく嬉しいけど、照れ臭くて「違う」ってことに無理やりしちゃうんですよ。好きでいてくれてるの？” と、改めて質問。上田さんが “はい” と元気に答えると、松村さんは、嬉しそうに照れ笑いを浮かべていました。







イベントには、原作者である新海誠さんもサプライズ登壇。 “試写を拝見したらあまりに素晴らしくて。本当に素晴らしい映画を、どうもありがとうございました” と、出演者と奥山監督に感謝していました。



【担当：芸能情報ステーション】