地元愛と手づくりにこだわるケーキ店が、神戸・和田岬の街で親しまれている。



ノエビアスタジアム神戸のほど近くにある、ケーキとコーヒーの店「ロビン」（神戸市兵庫区小松通）。オーナーパティシエの岡本典子さんが、2010年に自身のケーキ店として新装オープンした。

もともと同店では両親が1977年から喫茶店を営んでいたが、当初は閉店する予定だったという。しかし、「もったいないので、何かできないかな」と考えた岡本さんは、専門学校に通い、ケーキ店で実績を積んで、新たな業態＝ケーキ店として、なじみの場所を引き継いだ。

様々なケーキが並ぶショーケース

母・みさよさんは「娘が店を継いでくれたから閉めなくて済んだ。いろんなところのケーキを食べてみるが、やっぱり娘の作るケーキがおいしいなと思いながら食べている」と顔をほころばせる。



ケーキなどの生菓子や焼菓子はすべて岡本さんの手づくりで、「自分で買いたいと思える商品を並べるようにしている」。コンパクトな店内ながら種類は多く、地元の人が気軽に手に取れるよう工夫している。

店内には焼き菓子も並ぶ

同店は、地域を流れる兵庫運河で養殖されている真珠の母貝・アコヤ貝の粉末を使ったご当地マカロン「和田岬マカロン（通称：ワダロン）」も手掛ける。きっかけは、地元を盛り上げたい思い。先に同じ素材からクラフトビール「和田岬ビール」が生まれ、「ウチも何かできないかなと思った」。

「和田岬マカロン」（写真中央）

物価高が続きケーキの材料費も高騰している昨今。現状を懸念しつつ、「15年やっていて、ずっとついてくれるお客さんや、毎年誕生日ケーキを買ってくれている人の方が多い。だから（値段を）上げるのが難しい」と、常連客をおもんぱかる様子も。



店内には、岡本さんの父が育てた野菜や、夫が作ったアクセサリーも並ぶ。家族それぞれが手作りを持ち寄り、店の個性を形づくっている。

今後に向けては、「まだもうちょっと続けていきたい。落ちないよう、現状維持からちょっとずつ上がってくれれば」とコメント。「そんなに多くは望まないが、いっぱいいろんな人がきて、（店を通じて）和田岬をもっと広めたい」と、地元・和田岬への愛着も明かした。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』より