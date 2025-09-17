「伝説はさらに深まる」大谷翔平、史上6人目の“偉業”も「世間を驚かせることが難しくなっている」2年連続で50本塁打達成

2年連続の50号で大谷の伝説はさらに深まった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が投打の二刀流で躍動した。現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として5回68球無安打5奪三振の好投を見せると、打者としては8回に50号ソロを放った。

【動画】大谷翔平が2年連続の50号！右翼席へ豪快アーチを叩き込む

初回、大谷は本塁打争いを繰り広げているカイル・シュワバーとの直接対決でいきなりメジャー自己最速タイの101.7マイル（約164キロ）をマーク。直球でファウルを打たせると、2球ボールのあとはスライダーを連投して見逃し三振に切って取り、この回を無失点で終えた。

2回、3回も三者凡退に仕留め、4回はシュワバーとこの日2度目の対決で左飛に打ち取った。 4回まで無安打投球で迎えた5回も3人で仕留めると、ここでマウンドを降りた。

試合は大谷が降板後、2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点と炎上。フィリーズに逆転を許してしまい、大谷の2勝目の権利が消えた。それでも4−6で迎えた8回に打者・大谷が自らのバットで1点差に詰め寄る。

米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースのスター、ショウヘイ・オオタニは2年連続で50本塁打を達成し、その伝説はさらに深まる」と題した記事を掲載。