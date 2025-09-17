アニメ『ダンダダン』第2期サントラ、10・8発売→延期へ 「制作上の都合」謝罪
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26 ※18日は深1：34〜）が17日、公式サイトを更新。10月8日に発売予定としていたオリジナルサウンドトラック 2の発売延期を発表した。
【場面カット】一方…頭を抱えるオカルンと呆然とするジジ
公式サイトで「『ダンダダン』オリジナルサウンドトラック 2 発売日変更のお知らせとお詫び」と題し、「制作上の都合により、発売を延期させていただくこととなりました」と発表。対象となる商品及び変更後の発売日を紹介し「変更後の発売日については後日公式HP、公式Xにて発表させていただきます」と説明した。
続けて「楽しみにお待ち下さっているお客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
