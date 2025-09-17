大阪・ＡＢＣテレビが１７日、大阪市福島区の同局で秋の番組改編会見を開催し、プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が同局の高野純一アナウンサーとともにパーソナリティーを務める新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」（火曜・後７時１５分）を１０月７日から放送開始すると発表した。

過去２回特番として放送し、２回とも織田がしゃべれなくなるほど号泣したことでも話題を呼んだ。会見にかけつけた織田は、この日に高野アナと初対面。「（高野アナが１８７センチと）背が高いのに猫背気味でもったいない」と涙ぐんだと明かし、さすがの涙腺ガバガバぶりを打ち明けた。

高野アナも実は涙もろいといい「２人で泣いてしまうとラジオ的には困りますよね」と織田。「最近娘が自転車乗れるようになって、それ見て泣きました。ＣＭとか、夕方のニュースとか見て泣いちゃうところがあります」と号泣エピソードは枚挙にいとまがない。

また織田は「（高野アナが）すごいチャラいことが分かりました。恋愛相談系の企画をやりたいと。東京（実際は千葉出身）でサッカーもやられてて、早稲田で。さぞおモテになられたんでしょうね。僕はスケート一筋、妻一筋でやってきたので、恋愛とか分からないので」と“相方”をイジっていた。