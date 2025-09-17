ÂçÃ«¡¢ºÇÂ¿¥Ü¥ó¥º¤âÌ¤Ã£¤Î¶ÃÏ¡¡¡ÖÆóÅáÎ®¡×Éüµ¢¤·ºÆ¤Ó50È¯
¡¡2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÎòÂåºÇÂ¿762ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤âÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÃÏ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢ÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ï1920¡¢21Ç¯¤È27¡¢28Ç¯¤Ë50È¯¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Ï96Ç¯¤«¤é¡¢¥µ¥ß¡¼¡¦¥½¡¼¥µ¤Ï98Ç¯¤«¤é¤È¤â¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç50ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¤â97¡¢98Ç¯¤Ë56È¯¤º¤Ä¡£2001¡¢02Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2Ç¯Â³¤±¤ÆËÜÎÝÂÇ¤ò50¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿Áª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡¢¥½¡¼¥µ¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¸å¤Ë¶ÚÆùÁý¶¯ºÞ¤Î»ÈÍÑ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤ÊÂçÃ«¤¬¡¢Åê¼ê¤â·ó¤Í¤Ê¤¬¤éÅþÃ£¤·¤¿²ÁÃÍ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë