SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇し、16年ぶりの再会について語った。

互いに特別な思いを抱きながら離れ離れになった男女の18年間にわたる人生を描く物語。そのストーリーにちなみ、キャスト陣は「巡り合わせ」についてトークを展開した。

松村は高校時代からの親友が出演した舞台を鑑賞した際、まさかの再会があったという。「主演をやられていた方が、僕が芸能界に入るために受けたオーディションを一緒に受けて、違う道に行かれた役者さんがやられていた」と、16年ぶりに思わぬ形で再会。記憶はおぼろげながらも、ムードメーカのような存在だった相手の空気感などから感じるものがあったという。「知らずに観に行って『なんか似てるな』と。終わった後、親友とご飯に行ったら『オーディション一緒だったらしいよ』となって、やっぱり…！となりました」と回想した。「今も頑張っているのを目の前で見て感じてすごく刺激になりましたね」とし「これからもたくさんの人に元気与えるんだなって思うと負けてられないなって思いました」と、同じ役者として触発されていた。

同作は新海誠氏（52）による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。同氏のアニメ作品が実写化し公開されるのは今作が初となる。