和田唱、妻・上野樹里主演「のだめカンタービレ」出演者を“千秋先輩風”コメントで絶賛 夫婦ショットにも反響「リスペクト伝わる」「仲良しでほっこり」
【モデルプレス＝2025/09/17】ロックバンド・TRICERATOPSの和田唱が9月16日、自身のInstagramを更新。妻で女優の上野樹里が主演を務めるミュージカル「『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」の出演者にメッセージつづった。
【写真】上野樹里、夫との親密ショット
同作が千秋楽を迎えたことを受け、劇中の音楽を担当した和田は「アンサンブルのみんなも本当に優秀で、彼らがいなきゃミュージカルは成り立たない。俺が紡いだ楽曲達を彼らの分厚いハーモニーで聴くのが毎回楽しみだったし、高鳴るんだよなぁ」と絶賛。同作の主人公・“のだめ”こと野田恵役の上野との2ショットをはじめ、出演者たちとの記念ショットを公開した。
また今回、千秋真一役を務めた俳優の三浦宏規について和田は「君は本当に頼れる千秋です。あのとんでもない仕事量をよくぞ高水準でやり遂げたし、間違いなく今後のミュージカル界をリードしていく存在になるでしょう。のだめをしっかり支えてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿には「千秋先輩風のコメント素敵」「リスペクト伝わる」「夫婦仲良しでほっこり」「樹里さんと絵になる」といった声が寄せられている。和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆和田唱、妻・上野樹里主演「のだめカンタービレ」で出演者にメッセージ
◆和田唱の投稿に反響
