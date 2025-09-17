１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．４８ポイント（０．３７％）高の３８７６．３４ポイントと続伸した。

中国経済対策の期待感が投資家心理を上向かせる流れ。商務部など９部門は１６日、景気対策の一環として「サービス消費拡大に関する若干の政策措置」を連名で発表し、消費の喚起と内需の拡大を図る方針を明らかにした。当局はこのところ、消費刺激、過当競争是正など景気対策を相次ぎ発表。今年の経済成長目標「５．０％前後」達成のため、景気支援のスタンスを強めているとの見方が広がっている。今夜（日本時間１８日未明）の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や１９日の米中首脳会談を前に、朝方は様子見ムードで安く推移したものの、下値は堅く、指数は程なくプラスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。精密金属加工の昆山科森科技（６０３６２６／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、プリント基板（ＰＣＢ）メーカーの広東世運電路科技（６０３９２０／ＳＨ）が７．８％高、積層セラミックコンデンサ（ＭＬＣＣ）製品の鴻遠電子（６０３２６７／ＳＨ）が６．５％高、電子機器メーカーの国睿科技（６００５６２／ＳＨ）が４．４％高、携帯端末ＯＤＭ（開発・製造受託サービス）の聞泰科技（６００７４５／ＳＨ）が３．９％高で引けた。

発電設備やゼネコン、建機などインフラ建設関連も物色される。特変電工（６０００８９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、臥竜電気駆動集団（６００５８０／ＳＨ）が８．７％高、上海建工集団（６００１７０／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中国建築（６０１６６８／ＳＨ）が１．３％高、三一重工（６０００３１／ＳＨ）が１．６％高で取引を終えた。自動車株、不動産株、証券株、運輸株、公益株なども買われている。

半面、銀行・保険株はさえない。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．５％、南京銀行（６０１００９／ＳＨ）が１．２％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．１％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が１．０％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が０．９％ずつ下落した。上海浦東発展銀行については、同行が発行するマスターカードブランドのクレジットカードを巡って、９月９日前後からブラジルなど海外での不正利用が相次いでいると伝わったことも嫌気されている。消費関連株、医薬株、資源・素材株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２８ポイント（０．１１％）高の２６５．２１ポイント、深センＢ株指数が１．４７ポイント（０．１１％）高の１３６１．０３ポイントで終了した。

