【ブルーアーカイブ Yumemirize ノノミ】 【ブルーアーカイブ Yumemirize アヤネ】 今冬展開予定

セガ フェイブは、プライズフィギュア「ブルーアーカイブ Yumemirize ノノミ」と「ブルーアーカイブ Yumemirize アヤネ」を今冬展開する。

本景品はゲーム「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクター「ノノミ」と「アヤネ」をプライズフィギュア化したもの。同社プライズフィギュアブランド「Yumemirize（ユメミライズ）」シリーズで立体化され、通常とは違う衣装を身に纏った姿が表現されている。

(C) 2026 NEXON Games Co.,Ltd.All Rights Reserved.

※画像は開発中のため、実際の製品と異なる場合があります。