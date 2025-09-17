「ブルーアーカイブ」よりノノミとアヤネがプライズフィギュアで登場。今冬展開を予定
【ブルーアーカイブ Yumemirize ノノミ】 【ブルーアーカイブ Yumemirize アヤネ】 今冬展開予定
(C) 2026 NEXON Games Co.,Ltd.All Rights Reserved.
セガ フェイブは、プライズフィギュア「ブルーアーカイブ Yumemirize ノノミ」と「ブルーアーカイブ Yumemirize アヤネ」を今冬展開する。
本景品はゲーム「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクター「ノノミ」と「アヤネ」をプライズフィギュア化したもの。同社プライズフィギュアブランド「Yumemirize（ユメミライズ）」シリーズで立体化され、通常とは違う衣装を身に纏った姿が表現されている。
【2026 セガプライズ 新作速報】- セガプラザ公式 (@seganewsnavi) September 17, 2025
『ブルーアーカイブ』の新たなフィギュアがUFOキャッチャーの景品 #セガプライズ から今冬、登場決定✨
🔷Yumemirize
“ノノミ” / “アヤネ”
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
さらに…！#ブルアカ #Yumemirize pic.twitter.com/BuTF1CbeUk
※画像は開発中のため、実際の製品と異なる場合があります。