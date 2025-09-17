TVアニメ「葬送のフリーレン」より夏らしいドレスを身に纏った「フリーレン」がプライズフィギュア化
【Luminasta “フリーレン”～SUMMER DRESS～】 今冬頃 展開予定
セガ フェイブは、プライズフィギュア「Luminasta “フリーレン”～SUMMER DRESS～」を今冬頃に展開する。
本景品はTVアニメ「葬送のフリーレン」の主人公「フリーレン」をプライズフィギュア化したもの。同社プライズフィギュアブランド「Luminasta」シリーズで立体化され、夏らしい涼しげなドレス姿が表現されている。
麦わら帽子やトランクや青のドレスなど普段とは違ったフリーレンが立体化されている。
※画像は開発中のため、実際の製品と異なる場合があります。