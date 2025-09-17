高機能なスマートウォッチやスマートリングといったウェアラブルデバイスを手がけ、アスリートから高い支持を得ているAmazfit（アマズフィット）が、チタン合金×サファイアガラスで進化したアウトドア向けスマウォ「Amazfit T-Rex 3 Pro」をリリースしました。

素材を見直して堅牢性アップ

前モデルのT-Rex 3は世界累計出荷数35万台超のベストセラーですが、今回はベゼルとボタンにグレード5チタン合金を採用。堅牢性と質感が大幅アップしています。

Image: Amazfit

アウトドアでは無類の強さ

機能的にはオフラインマップ機能が大きく進化しており、マップデータをアプリ経由でダウンロードしておけば、電波の届かない山間部でもルート案内が可能になります。GPSや世界6衛星測位にも対応しており、宿泊先や立ち寄れるコンビニを探せる周辺スポット検索や、任意の目的地までの最適ルートも自動計算する周回ルート作成も搭載。

Image: Amazfit

180種類以上のスポーツモードを備えていますが、特筆できるのはアウトドアスポーツ対応の充実ぶり。世界1万カ所以上のゲレンデに対応したスキーマップ機能や、等高線が表示された地形図をダウンロードできて登山に活用できるコンターマップ機能など、無類の強さを発揮してくれます。

Image: Amazfit

バッテリーは通常使用で25日間の高い持続性能を誇ります。ディスプレイは3,000ニトで、直射日光の下でも見やすいのもいいですね。

価格は5万9900円。機能性の高さは、登山やトレッキングのエキスパートでも十分納得できるレベルでしょう。

Source: Amazfit