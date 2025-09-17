歌手あべ静江（73）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。交際会見後に相手男性の“4股交際”が発覚したことについて告白した。

MCハライチ澤部佑から「初ロマンス報道で交際会見ということですが」とかつての話について聞かれ、あべは「私は（会見を）したくなかったんですが、記者の人たちが『やれ』っていうので、交際はしてます、っていう会見はしました」と話した。

澤部から「お相手はちなみにどういった方だったんですか」と聞かれて「相手？ 相手は音楽家でした」と返し「そのあと、記者の方々も発見していたんですけど、当時スゴかったんですよ、リサーチがね」と話した。

あべの他に3人との関係が明らかになり、あべは「ウチの事務所に女性たちから連絡が入ったりして『婚約してるんですけど』『交際してるんですけど』。私が受けたわけじゃないんですけど、彼とは音信不通状態で」とそのときに事務所がパニックになった状況について語った。

岩井勇気が「連絡来たのが3人ってことですからね」と推測。澤部が「そうかもしれませんね。黙って去っていった人も、もしかしているかもしれないですね」と話した。あべは「そうですねー」と相づちを打っていた。