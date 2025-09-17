TBS石井大裕アナウンサー（40）が17日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。世界陸上男子棒高跳びで世界新記録を達成したスウェーデンのデュプランティス（25）について語った。

同局で放送する「東京2025世界陸上」でスペシャルキャスターを務める高橋尚子さんは、デュプランティスの競技中の空気について「すべての競技が終わって、5万8000人ぐらいが1人だけを見る。シーンと静まりかえったところから（手拍子で）自分でリズムを作って。一緒に戦った人たちもみんな応援して」と会場の興奮を振り返った。

番組キャスターを務める石井アナは「終わった後、みんなパーティーに行ったそうですからね。デュプランティスを祝う」とエピソードを紹介。MCの恵俊彰から「カラオケ予約したんでしょ？」と聞かれると、「私、カラオケ予約させていただきましたけど」と自身が手配したことを明かした。

恵が「35人。団体様ですよ」と予約人数の多さに驚くと、石井アナは「35人だと思ったら55人来ちゃって。店に迷惑かけて、また謝りの電話したんですから」と苦笑いだった。