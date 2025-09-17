¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¡Ä¸µABC¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼à¿åÌÌÈô¤Ó½Ð¤·¤Û¤ª¤Å¤¨¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤µÂçµ¤·÷ÆÍÇË¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö½÷¿À¤ä¤ó¡×
¡ÖÌëÃæ¤Ç¤â±Ë¤²¤ë¤«¤éÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¸ý°¡Íüº»¤¬¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Îà¤Û¤ª¤Å¤¨¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Î¤ªÉô²°¤Î¥×¡¼¥ë¡¡ÌëÃæ¤Ç¤â±Ë¤²¤ë¤«¤éÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î±ï¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¡¢Âçµ¤·÷ÆÍÇË¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¡Ö½÷¿À¤ä¤ó¡ªËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¥Ð¥Ä¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý¤Ï2016Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥³¡¼¥ëABC¡×(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£ ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¤Ç¤â³èÆ°¤·¡¢2016Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö ¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ÖTHIS MAN¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÈ¬ºä²ÚÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£