安田美沙子、美スタイル全開のランニングウェアで早朝ラン 動画も公開「カッコいいです」「頑張り屋さん」「ナイスラン」
タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。美脚＆二の腕全開のランニングウェア姿で早朝ランをする写真や動画を公開した。
【写真・動画】「頑張り屋さん」「ナイスラン」美スタイル全開のランニングショットを披露した安田美沙子
安田は「最初は、ちょっと湿気で辛かったけど。。。体が起きて来たら、ニューシューズが前へ前へ連れて行ってくれたよ レガシーは、この相棒で挑もう!!家族が寝てる間の、1時間。集中の10k。クオリティオブライフですな。。。いい練習でした」などとつづり、爽やかなランニングショットをアップした。
この投稿にファンからは「もうカッコいいです」「頑張り屋さん！」「素敵なシューズ、ナイスラン」「美沙子さん綺麗」などのコメントが寄せられている。
