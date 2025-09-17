水道橋博士、体調不良で宮古島イベント出演見合わせ
25日に、沖縄・宮古島のマティダ市民劇場で行われる千原ジュニア×漫才ユニット14歳（水道橋博士・若林凌駕）トークイベント『島語る』について、水道橋博士（63）が体調不良により出演を見合わせることが16日、発表された。
【画像】水道橋博士、体調不良で宮古島イベント出演見合わせ 報告全文
発表文では「拝啓平素より格別のご声援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、9月25日(木)に予定しております宮古島でのトークイベント「島語る」につきまして、出演予定であった水道橋博士は体調不良のため、やむを得ず出演を見合わせることとなりました。楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と紹介。
続けて「2025年09月16日現在時点でチケットを購入済みで、かつ、イベント内容の変更にご納得をいただけない場合に限り、当該イベントのチケット料金の返金対応をさせていただきます」と伝えている。
博士は、当該の発表文を引用し「千原ジュニア×14歳トークイベント『島語る』は千原ジュニア、三又又三、若林凌駕の3人で開催いたします」と記している。
【画像】水道橋博士、体調不良で宮古島イベント出演見合わせ 報告全文
発表文では「拝啓平素より格別のご声援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、9月25日(木)に予定しております宮古島でのトークイベント「島語る」につきまして、出演予定であった水道橋博士は体調不良のため、やむを得ず出演を見合わせることとなりました。楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と紹介。
続けて「2025年09月16日現在時点でチケットを購入済みで、かつ、イベント内容の変更にご納得をいただけない場合に限り、当該イベントのチケット料金の返金対応をさせていただきます」と伝えている。
博士は、当該の発表文を引用し「千原ジュニア×14歳トークイベント『島語る』は千原ジュニア、三又又三、若林凌駕の3人で開催いたします」と記している。