多才3人組YouTuber、IQ140メンバーの手術が無事終了・活動再開 英語などで人気の「Kevin′s English Room」
3人組YouTuber「Kevin's English Room」が17日、Xを更新し、メンバー「かけ」の喉の手術が無事終わり、活動再開すると発表した。
【画像】Kevin's English Room、かけの喉の手術終了を報告（全文）
8月12日、喉の腫瘍の摘出手術を受けると明らかにしていた。
1ヶ月超を経て「かけの喉の手術が無事終わり、検査の結果、腫瘍は良性であったことをご報告申し上げます」と伝え、「腫瘍の一部が未だ残っており、現在もリハビリ中ではあるものの、日常生活レベルの発声は問題なくできるようになっております」と説明。
「活動再開につきまして、新規の撮影等は順次再開し、動画投稿のスケジュールも来週ごろから正常化する予定となっております。また、月曜日の生配信につきましては10／6（月）から再開する予定です」と呼びかけた。
かけも自身のXで「ご心配おかけしました 引き続きよろしくお願いします!!」とつづった。
Kevin's English Roomは、多才3人組クリエイター。アメリカ育ちで英語ネイティブの「ケビン」、企画やディレクションもこなすIQ140の「かけ」、フランス留学経験がありトリリンガルの「やま」からなり、アメリカとの文化の違いや料理、言語を扱った動画が人気。
【画像】Kevin's English Room、かけの喉の手術終了を報告（全文）
8月12日、喉の腫瘍の摘出手術を受けると明らかにしていた。
1ヶ月超を経て「かけの喉の手術が無事終わり、検査の結果、腫瘍は良性であったことをご報告申し上げます」と伝え、「腫瘍の一部が未だ残っており、現在もリハビリ中ではあるものの、日常生活レベルの発声は問題なくできるようになっております」と説明。
かけも自身のXで「ご心配おかけしました 引き続きよろしくお願いします!!」とつづった。
Kevin's English Roomは、多才3人組クリエイター。アメリカ育ちで英語ネイティブの「ケビン」、企画やディレクションもこなすIQ140の「かけ」、フランス留学経験がありトリリンガルの「やま」からなり、アメリカとの文化の違いや料理、言語を扱った動画が人気。