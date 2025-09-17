◇ナ・リーグ フィリーズ9―6ドジャース（2025年9月16日 ロサンゼルス）

フィリーズのブランドン・マーシュ外野手（27）が16日（日本時間17日）、敵地でのドジャース戦に「4番・左翼」で先発出場。初対戦した相手先発・大谷翔平投手（31）の印象を語った。

エンゼルス時代に大谷と同僚だったマーシュは、この日が投手・大谷と初対戦。対大谷は投ゴロ、二ゴロの2打数無安打だったが、大谷が交代した直後の6回に2番手左腕ロブレスキから逆転3ランを放った。

大谷の印象については「彼は本当に凄い。6種類くらいの球種を好きな時に好きな場所にコントロールできる。今日は本当に調子が良かったと思う。だから脱帽するしかない。ブルペンを引きずり出し、粘るしかないんだ」とお手上げといった様子だった。

大谷とはポストシーズンで対戦する可能性があり、この日の対戦が役に立つかと問われると「間違いなく役立つよ。僕は相手を見れば見るほど慣れていくと信じている。彼は平均以上の球種を何種類も持っているが、それでも今日実際に対戦できたのは良かった。次に対戦するときにはより理解が深まっているはずだ」とうなずいた。

大谷が5回で無安打投球のまま降板したことについては「正直、少しホッとしたよ（笑い）。もちろん競争心はあるし、最高の投手と戦いたい。もう一巡回ってきたら、全力でいい打席をつくるつもりだった。それでも、降板してくれて少し安心したのは事実だね」と素直に打ち明けた。

6回にロブレスキから放った逆転3ランについては「彼のフォーシームは少し遅く、ツーシームは速い傾向があるのはわかっていた。最初のフォーシームで少し惑わさたが、スライダーを見た時に横の変化が大きかったので、自分を信じてシンカーを見逃し、もう一度来たスライダーにうまくスイングできた。あの打席は本当に楽しかった。彼のボールは足元に食い込む厄介なものばかりだが、しっかり我慢して対応できた。プロらしい打席だったと思うし、チームにとって本当に大きかった」と満足げに振り返っていた。