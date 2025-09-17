◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カイル・シュワバー外野手が１６日（日本時間１７日）、敵地・ドジャース戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、初対戦したドジャース・大谷翔平投手（３１）との勝負を振り返った。

初回は、大谷がメジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークし、最後は５球目のスライダーで見逃し三振に斬られた。４回の２打席目は、左飛に打ち取られた。本塁打争いで先を行く主砲は、「彼と対戦するのは初めてだったが、今夜は間違いなく彼の非常に良い状態だと感じた。実際、彼は５イニングを無安打に抑えた。２打席目も球を打ち損じた。彼がマウンドで投げる姿を見ていると、彼はゾーンを支配しているように感じた。ストライクを投げ込み、仮に外れてもゾーンの周りであり、大きく外れるようなミスはほとんどなかった」と脱帽した。

フィリーズは、前日に地区連覇が決定。ドジャースとはポストシーズンで再戦する可能性があるだけに、この日は大谷の投球を実際に体感し、「それは我々にとって大きい。実際に目で見ることができ、ボールがどのように出てくるのか、異なる球種がどう動くのかを確認できたのは大きい。だから、もし今後また彼と対戦することがあれば、ある程度はボールがどう動くのか、何が起きるのかについて理解を深められると思う」とプラスに捉え、自信をのぞかせた。