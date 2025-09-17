Ｂ２ベルテックス静岡は１７日、Ｂ１仙台とのプレシーズンゲーム（ＰＳＧ、２１日・ゼビオアリーナ仙台）に向けて静岡市北部体育館で練習した。１０月２日のリーグ開幕前の最後のＰＳＧでＳＧサイモン拓海（２５）が、初の開幕スタメンを猛アピールする。

チーム屈指のシューターが、試合スタートからエンジン全開で臨む。昨季は５４試合すべてで途中出場だったが、今季ここまでのＰＳＧ全４試合でスタメン出場中。「途中から出る以上に、最初からアグレッシブルにいかなければいけない。すごくメンタルの準備が必要になる」。試合の流れを引き寄せる重要な役目を担っている。

まだまだ納得のプレーは出来ていない。「一番の役割」という自認する３点シュートの成功率が今ひとつ。全４試合で計２０本打って５発と成功率２５％で、昨季の３７・９％に遠く及ばない。「もっと確率を上げていかないと」。この日も居残り練習でシュートタッチを確認した。

開幕スタメンに関して森高大ヘッドコーチ（３６）は「まだ決めていない。ＳＧはナオ（橋本尚明、３２）との競争ですね」と、ポジション争いを強調する一方、「そろそろ拓海も大きい役割を得る年齢になってきている」と、２５歳の若さに期待を寄せる。サイモン自身も「信頼を勝ち取るには、もっと努力して一日一日、成長しないといけない」と、気を引き締める。仙台戦で攻守で活躍して開幕スタメンを引き寄せる。