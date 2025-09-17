訪日外客数（２０２５年８月推計値） ３，４２８，０００人、８月として初の３００万人超え



２０２５年８月の訪日外客数は３，４２８，０００人を記録し、８月としては過去最高を更新するとともに、初めて３００万人を超えた。これは前年同月比で１６．９％増に相当する。



この増加は、訪日旅行の人気が継続していることに加え、東アジア、欧米豪、中東におけるスクールホリデーに伴う需要の高まりが主な要因。特に、中国、台湾、米国、ドイツ、インドネシア、ベトナムなどの市場からの訪日客数が増加したことが、全体の数字を大きく押し上げた。



また、台湾とスペインでは単月での過去最高を記録したほか、韓国、中国、米国を含む１８市場でも８月としての過去最高を記録した。



今後、政府が掲げる「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の実現に向け、市場動向の分析と戦略的なプロモーションが推進される。

（日本政府観光局の発表）

