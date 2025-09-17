メインシナリオ･･･売り先行、146.00付近の攻防に注目。147円台中心に終値ベースで146-148円台のレンジ相場が継続している。ただ、直近の値動きをみると、上値が切り下がり、今日は146円台前半まで突っ込んだ。目先、売りが先行しそうだ。節目の146.00の攻防に注目したい。145円台に沈むと、7月10日の安値145.76や節目の145.00を試そう。144円台に下落するようなら、節目の144.50や144.00を意識した展開になる。



サブシナリオ･･･反発となれば、一目均衡表の雲の下限がある146.65付近が抵抗になる。雲に突入すれば、147円台回復を目指そう。これに成功すれば、21日線がある147.45や節目の148.00が視野に入る。148円台に乗せると、8日の高値148.58や200日線がある148.70がターゲットになる。



