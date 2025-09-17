ATEEZ、ショーケースでの“異例”ゲームで“珍事”「ごめんなさい（笑）」 HONGJOONGが“柴犬”に
韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が17日、都内で行われたフルアルバム『Ashes to Light』発売記念ショーケースを開催。行われたミニゲームで珍事が起きた。
【写真】“異例”ゲーム！ビニールプールでわちゃわちゃするATEEZ
日本でのフルアルバムは、2021年3月リリース『Into the A to Z』以来、約4年6ヶ月ぶりとなる。イベントでは、「Ash」「Crescendo」「FACE」を披露した。
さらに、シックなコンセプトから一転、歌詞にちなんだ「柴犬レスキュー対決」を実施することに。ステージに散った柴犬のぬいぐるみを自分のチームのエリアにあるビニールプールに1匹ずつ連れて行くというもので、体当たりはNG、奪い合いはOKというルールが設けられた。制限時間1分で、ビニールプール内の柴犬のぬいぐるみが多かった方が勝利となる。
MCを務める古家正亨氏も「ショーケースでこんなゲームはしたことない」と混乱するなか、ゲームはスタート。同時多発的にさまざまなことが起こる波乱の展開の中、HONGJOONGが自ら柴犬となり、自分のチームのビニールプールへ。しかし、ビニールプールごと敵陣に運ばれ、敵陣のプールに入れられた。その結果、敗退した。
想定外の珍事にメンバーは「ごめんなさい」と謝ったものの、慣れているATINY（ファンネーム）は特に気にしている様子はなく、古家氏も「想定済みです」とのことだった。
ATEEZは2018年10月に韓国でデビュー。2019年12月に日本1stアルバム『TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map』をリリースし、日本デビューした。HONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、YEOSANG（ヨサン）、SAN（サン）、MINGI（ミンギ）、WOOYOUNG（ウヨン）、JONGHO（ジョンホ）からなる8人組。公式ファンネーム「ATINY」は、ATEEZ + DESTINY（運命）＝「ATEEZとファンは出会う運命だった」という意味が込められている。
