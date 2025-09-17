【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷50号、打った瞬間に球場“総万歳”の圧巻光景

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。2点を追う8回、大谷が先頭で迎えた第4打席。誰もが固唾をのんで見守るなか、球場のボルテージを一気に突き抜ける50号が飛び出した。

この回から登板したフィリーズ2番手ロバートソンの2球目、インコースへ投じられたカットボールはボールゾーンへ。しかし大谷は迷わずスイング。打球はライトスタンドへ一直線に伸び、角度37度の高々と舞い上がる“ムーンショット”となった。打球速度は113.4マイル（約182キロ）、飛距離は430フィート（約131メートル）。打った瞬間から誰もが確信する圧巻の50号本塁打だった。

打球が放たれた瞬間、本拠地の観客は総立ちに。球場全体が地鳴りのような歓声に包まれた。リプレー映像では、打った直後にホッとしたように笑みを浮かべる大谷の姿も映し出され、節目の1発を心から喜んでいるようにも見えた。さらに球審カメラからの映像では、白球が夜空を突き抜けるように舞い上がり、ライトスタンドに突き刺さる瞬間が捉えられた。普段は見慣れたカメラアングルとは違う“打球の視点”が、この50号をより衝撃的なものとしていた。

ファン待望の1発に「角度やばいｗ」「キター!!!大谷劇場!!!」「一気にドジャーススタジアム盛り上がってる」など、ABEMAのコメント欄も興奮の声が相次いだ。夜空に舞い上がった白球と熱狂するファン、大谷の50号はその光景も含めて“衝撃の一打”だった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）