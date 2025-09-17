大谷翔平50号で“異例”本塁打量産シーズンに ローリー56本＆シュワバー53本に次ぐ3人目 ジャッジも続けば“ボンズ73本”以来24年ぶり
メジャーリーグ(MLB)では日本時間17日、ドジャースの大谷翔平選手が2年連続50本塁打を達成。両リーグ合わせて3人目の大台到達は24年ぶりと、近年まれに見る本塁打量産シーズンとなっています。
最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手。8月26日のパドレス戦でメジャー1番乗りを決めると、その後も勢いはとどまることを知らず、17日のロイヤルズ戦では55号、56号と2本塁打を記録。1961年にミッキー・マントル氏が記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多記録を塗り替える歴史的活躍を見せています。
2人目はフィリーズのカイル・シュワバー選手。10日のメッツ戦で大台に乗せると、16日のドジャース戦では本塁打王の座を争う大谷選手の前でシーズン53号をマーク。ナ・リーグのトップの数字をたたき出しています。
そして、ここに続いたのが大谷選手。17日のフィリーズ戦で投打二刀流出場し投手として5回ノーヒットの活躍を見せると、その後追う展開となった8回に2番手ロバートソン投手から豪快な一発。ライトスタンドに運び、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。ナ・リーグの本塁打王争いでは、シュワバー選手と3本差に迫りました。
ほかにも50本塁打到達の候補が。球界の顔の一人でもあるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は15日のレッドソックス戦で48号アーチをマーク。直近2試合は四球を選ぶ場面が多く本塁打は見られていませんが、残り11試合で2本塁打を放てば大台到達となります。またユジニオ・スアレス選手(ダイヤモンドバックス→マリナーズ)が45本塁打、フニオール・カミネロ選手(レイズ)が44本塁打としていて、終盤戦のブーストがかかればさらなる50号達成者が現れるかもしれません。
最後にシーズン50本塁打を3人以上が達成したのは、2001年シーズン。燦然(さんぜん)と輝く73本塁打のメジャー記録をマークしたバリー・ボンズ氏(当時ジャイアンツ)のほか、64本塁打のサミー・ソーサ氏(当時カブス)、57本塁打のルイス・ゴンザレス氏(当時ダイヤモンドバックス)、52本塁打のアレックス・ロドリゲス氏(当時レンジャーズ)の4人が大台に到達しました。
シーズン5人以上となれば史上初の快挙に。全30球団が150試合以上を消化しているなか、果たして記録の行方は。そしてメジャー本塁打王の座は、どの選手が手にするでしょうか。
▼ここまでMLB本塁打上位者と残り試合
56本 ローリー(マリナーズ) 11試合
53本 シュワバー(フィリーズ) 10試合
50本 大谷翔平(ドジャース) 11試合
48本ジャッジ(ヤンキース) 11試合
45本スアレス(マリナーズ) 11試合
44本カミネロ(レイズ) 11試合
▼直近10年の本塁打数上位
◇2024年
58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
54本 大谷翔平(ドジャース)
47本 アンソニー・サンタンデール(オリオールズ)
◇2023年
54本 マット・オルソン(ブレーブス)
47本 カイル・シュワバー(フィリーズ)
◇2022年
62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
46本 カイル・シュワバー(フィリーズ)
◇2021年
48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)
48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)
◇2020年 ※短縮シーズン
22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)
◇2019年
53本 ピート・アロンソ(メッツ)
49本 ユジニオ・スアレス(レッズ)
◇2018年
48本 クリス・デービス(アスレチックス)
◇2017年
59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)
52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
45本 フリオ・ダニエル・マルティネス(ダイヤモンドバックス)
◇2016年
47本 マーク・トランボ(オリオールズ)
◇2015年
47本 クリス・デービス(オリオールズ)
▼50本塁打を4選手以上が達成したシーズン
※史上2度のみ
◇2001年
73本 バリー・ボンズ(ジャイアンツ)
64本 サミー・ソーサ(カブス)
57本 ルイス・ゴンザレス(ダイヤモンドバックス)
52本 アレックス・ロドリゲス(レンジャーズ)
70本 マーク・マグワイア(カージナルス)
66本 サミー・ソーサ(カブス)
56本 ケン・グリフィーJr.(マリナーズ)
50本 グレッグ・ボーン(パドレス)