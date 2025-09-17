メジャーリーグ(MLB)では日本時間17日、ドジャースの大谷翔平選手が2年連続50本塁打を達成。両リーグ合わせて3人目の大台到達は24年ぶりと、近年まれに見る本塁打量産シーズンとなっています。

最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手。8月26日のパドレス戦でメジャー1番乗りを決めると、その後も勢いはとどまることを知らず、17日のロイヤルズ戦では55号、56号と2本塁打を記録。1961年にミッキー・マントル氏が記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多記録を塗り替える歴史的活躍を見せています。

2人目はフィリーズのカイル・シュワバー選手。10日のメッツ戦で大台に乗せると、16日のドジャース戦では本塁打王の座を争う大谷選手の前でシーズン53号をマーク。ナ・リーグのトップの数字をたたき出しています。

そして、ここに続いたのが大谷選手。17日のフィリーズ戦で投打二刀流出場し投手として5回ノーヒットの活躍を見せると、その後追う展開となった8回に2番手ロバートソン投手から豪快な一発。ライトスタンドに運び、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。ナ・リーグの本塁打王争いでは、シュワバー選手と3本差に迫りました。

ほかにも50本塁打到達の候補が。球界の顔の一人でもあるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は15日のレッドソックス戦で48号アーチをマーク。直近2試合は四球を選ぶ場面が多く本塁打は見られていませんが、残り11試合で2本塁打を放てば大台到達となります。またユジニオ・スアレス選手(ダイヤモンドバックス→マリナーズ)が45本塁打、フニオール・カミネロ選手(レイズ)が44本塁打としていて、終盤戦のブーストがかかればさらなる50号達成者が現れるかもしれません。

最後にシーズン50本塁打を3人以上が達成したのは、2001年シーズン。燦然(さんぜん)と輝く73本塁打のメジャー記録をマークしたバリー・ボンズ氏(当時ジャイアンツ)のほか、64本塁打のサミー・ソーサ氏(当時カブス)、57本塁打のルイス・ゴンザレス氏(当時ダイヤモンドバックス)、52本塁打のアレックス・ロドリゲス氏(当時レンジャーズ)の4人が大台に到達しました。

シーズン5人以上となれば史上初の快挙に。全30球団が150試合以上を消化しているなか、果たして記録の行方は。そしてメジャー本塁打王の座は、どの選手が手にするでしょうか。

▼ここまでMLB本塁打上位者と残り試合

56本 ローリー(マリナーズ) 11試合

53本 シュワバー(フィリーズ) 10試合

50本 大谷翔平(ドジャース) 11試合

48本ジャッジ(ヤンキース) 11試合

45本スアレス(マリナーズ) 11試合

44本カミネロ(レイズ) 11試合

▼直近10年の本塁打数上位

◇2024年

58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

54本 大谷翔平(ドジャース)

47本 アンソニー・サンタンデール(オリオールズ)

◇2023年

54本 マット・オルソン(ブレーブス)

47本 カイル・シュワバー(フィリーズ)

◇2022年

62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

46本 カイル・シュワバー(フィリーズ)

◇2021年

48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)

48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)

◇2020年 ※短縮シーズン

22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)

◇2019年

53本 ピート・アロンソ(メッツ)

49本 ユジニオ・スアレス(レッズ)

◇2018年

48本 クリス・デービス(アスレチックス)

◇2017年

59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

45本 フリオ・ダニエル・マルティネス(ダイヤモンドバックス)

◇2016年

47本 マーク・トランボ(オリオールズ)

◇2015年

47本 クリス・デービス(オリオールズ)

▼50本塁打を4選手以上が達成したシーズン

※史上2度のみ

◇2001年

73本 バリー・ボンズ(ジャイアンツ)

64本 サミー・ソーサ(カブス)

57本 ルイス・ゴンザレス(ダイヤモンドバックス)

52本 アレックス・ロドリゲス(レンジャーズ)

◇1998年70本 マーク・マグワイア(カージナルス)66本 サミー・ソーサ(カブス)56本 ケン・グリフィーJr.(マリナーズ)50本 グレッグ・ボーン(パドレス)