マンUで苦境が続く20歳MFメイヌー…ニューカッスルが冬の移籍市場での獲得を検討か
ニューカッスルがマンチェスター・ユナイテッドのイングランド代表MFコビー・メイヌーに関心を寄せているようだ。イギリス『トーク・スポーツ』が報じている。
20歳のメイヌーは2023-24シーズンのFAカップ決勝で優勝をもたらす決勝ゴールを挙げ、準優勝だったEURO2024決勝でもスタメン起用されるなど、若くして存在感を示していた。しかし、今季は公式戦5試合中3試合の出場で、そのうち先発はカラバオカップでの1試合のみ。昨年11月に就任したルベン・アモリム監督の下で序列を落としたことから、今夏の退団を強く望んでいたとされている。
これまでユナイテッドは他クラブからの打診を拒否してきたが、チーム内での厳しい立場は変わらず、同僚でさえメイヌーの状況に困惑しているという。ニューカッスルのエディ・ハウ監督は同選手を高く評価しており、現状が続くようなら冬の移籍市場で獲得に動く可能性があるとみられる。
