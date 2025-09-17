BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。ピンクドレスを纏った姿を公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】ピンクドレスを纏ったエレガントなBLACKPINKリサ／ラブブのコスプレでエミー賞に現れたジョエラ【動画】たまごっちに夢中になるリサの姿も

■まるでプリンセス！BLACKPINKリサがLEVER COUTUREのピンクドレス姿で登場

『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で俳優デビューを果たしたリサは、アメリカ・ロサンゼルスのピーコック・シアターで開催された『2025年エミー賞』に出席。同作は作品賞をはじめ助演女優賞、助演男優賞など全23部門でノミネートされている。

リサは、2種類のピンクリボンでラッピングされているような、LEVER COUTURE（レバー クチュール）のオフショルダードレスを纏って登場。まるで花のように可憐なアシンメトリーのドレスからスラっとした美脚をのぞかせてエレガントな魅力を放った。

準備中の“オフモード”なセルフィー（9枚目）を挟むと、今度は真っ白なミニドレス姿で登場（11～15枚目）。ふわっとしたパフスリーブと、コルセットを思わせるタイトなミニドレスに、レースアップのハイヒールを合わせ、圧倒的なスタイルを披露している。

SNSには、「リアルバービー感がすごい」「ピンクドレスのリサめっちゃ綺麗」「あまりにも美しすぎるんだけど」「ピンクのリサ様珍しすぎん？」「かわいすぎる！」「プリンセスすぎる」と、世界中のファンから絶賛の声が届いている。

■BLACKPINKリサがたまごっちパラダイスに夢中？

また、リサが設立したレーベル「LLOUD」のInstagramでは、ピンクドレスを纏ったリサの1日を追ったショート動画が公開。ドレス姿で、真剣にTamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）を操作する様子や、ラブブのコスプレ（？）をしたドラァグクイーンのジョエラと写真を撮る姿なども収められている。

■写真：ラブブのコスプレでエミー賞に現れたジョエラ