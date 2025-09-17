&TEAM¤¬¹õ¥¿¥ó¥¯¤ÈÇò¥¿¥ó¥¯»Ñ¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¹õNICHOLAS¤ÈMAKI¡¢ÇòEJ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¿À¡×¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥çºÇ¹â¡×
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¡¢NICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¡¢MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¡¢HARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤ÎºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
①Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎEJ ②¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎNICHOLAS ③¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎMAKI ④Ë¨¤¨Âµ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°HARUA ⑤&TEAM¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è
¢£Çò¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¡ß¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë·è¤á¤¿EJ
&TEAM¤Ï¡¢9·î15Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
BALENCIAGA¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡Ë¤Î¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿¼¤¯Èï¤ê¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿EJ¡£¼«»£¤ê¤Ç¤Ï¡¢¸ý³Ñ¤¬¥¥å¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´À¤ËÇ¨¤ì¤¿È±¤ä¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¥¿¥ª¥ë¤¬²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥Ê¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤éÇÁ¤¯Æó¤ÎÏÓ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëNICHOLAS
NICHOLAS¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê¤È¤´¤Ä¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¥Ïー¥É¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¢¤ë¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓ¤äÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£¶äÈ±¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤ëMAKI
¶äÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¿ー¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿MAKI¡£Í¼Êë¤ì¤Î¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤Ä¤±¤¿Æ·¤¬µ±¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥åー¥È¤ÊË¨¤¨Âµ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎHARUA
°ìÊý¤ÎHARUA¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÄ¹Âµ¡ß¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¥åー¥È¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡£¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ÇÈÄ¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢´é¤ò¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÇÁ¤«¤»¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¸¥å¤¯¤ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¸«´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¤³¤ó¤Ê»÷¹ç¤¦¿Í¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖMAKI¤¯¤ó¥Ó¥¸¥å¿À¡×¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×ºÇ¹â¡×¡Ö¥Ï¥ë¥¢¤Î¤ªÊ¢¤¬¥®¥¿ー¤Î³¨¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶ÁÛ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢&TEAM¤¬¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¡£Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£