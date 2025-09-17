¡ÚMLB¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò½ä¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¸ÀµÚ ¡Ö¥Õ¥©ー¥à½¤Àµ¤¬À®¸ù¡¢µåÂ®²óÉü¤ÏËÜÊª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡¡¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Ë¤â´üÂÔ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥°¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£±¦¸ªÄË¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
±¦¸ªÄË¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤òÏ¢È¯¡£µåÂ®¤¬ËÜÍè¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÄ´À°Ãæ¤Çµå¼«ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ë¼«¿®¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï»Ä¤ê¿ô½µ´Ö¤ÇÈà¤Ë¼«¿®¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¥ëー¥ー±¦ÏÓ¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡²óÅÐÈÄ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ÇµåÂ®¤¬²óÉü¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥©ー¥à½¤Àµ¤¬À®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖµåÂ®²óÉü¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯ËÜÊª¡£ÌäÂê¤Ï±¦¸ªÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍð¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉüµ¢¤Ë²ûµ¿Åª
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤âÀèÆü¡¢¡Ö¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë¡Ê¥Þ¥¤¥ÊーÅê¼ê¥³ー¥Á¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ1¿Í¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¥í¥Ö¤ÈÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µåÂ®¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¥Ò¥ëÅê¼ê¥³ー¥Á¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Õ¥©ー¥à½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÂÎ¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥¦¥¤Ë¤ÏÆ³¤¤È¤Ê¤ëÄó°Æ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥í¥Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡Ö23ºÐ¤Î¥µ¥µ¥¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸½¾õÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥êー¥ÕÍ×°÷¤È¤·¤Æ¸«¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¥íー¥¹¥¿ーÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£