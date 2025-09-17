　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


48621.20　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
47153.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45655.88　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
45501.94　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
45403.12　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
44834.27　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

44790.38　　★日経平均株価17日終値

44355.04　　6日移動平均線
44012.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
43837.67　　新値三本足陰転値
43652.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43560.99　　均衡表転換線(日足)
43445.28　　均衡表基準線(日足)
43191.03　　25日移動平均線
42382.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42369.42　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42320.96　　均衡表転換線(週足)
41902.62　　13週移動平均線
41547.80　　ボリンジャー:-2σ(25日)
41284.71　　均衡表雲上限(日足)
40789.86　　75日移動平均線
40726.18　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40160.22　　均衡表雲下限(日足)
40152.38　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39263.42　　26週移動平均線
38879.09　　200日移動平均線
38402.13　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38157.04　　均衡表雲上限(週足)
37924.06　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36651.88　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36144.16　　ボリンジャー:-1σ(26週)
33024.91　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29905.65　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.16(前日96.61)
ST.Slow(9日)　　94.85(前日91.76)

ST.Fast(13週)　 93.86(前日94.41)
ST.Slow(13週)　 88.81(前日88.99)

［2025年9月17日］

株探ニュース