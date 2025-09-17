

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





48621.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)

47153.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45655.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)

45501.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)

45403.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)

44834.27 ボリンジャー:＋2σ(25日)



44790.38 ★日経平均株価17日終値



44355.04 6日移動平均線

44012.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

43837.67 新値三本足陰転値

43652.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43560.99 均衡表転換線(日足)

43445.28 均衡表基準線(日足)

43191.03 25日移動平均線

42382.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42369.42 ボリンジャー:-1σ(25日)

42320.96 均衡表転換線(週足)

41902.62 13週移動平均線

41547.80 ボリンジャー:-2σ(25日)

41284.71 均衡表雲上限(日足)

40789.86 75日移動平均線

40726.18 ボリンジャー:-3σ(25日)

40160.22 均衡表雲下限(日足)

40152.38 ボリンジャー:-1σ(13週)

39263.42 26週移動平均線

38879.09 200日移動平均線

38402.13 ボリンジャー:-2σ(13週)

38157.04 均衡表雲上限(週足)

37924.06 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36651.88 ボリンジャー:-3σ(13週)

36144.16 ボリンジャー:-1σ(26週)

33024.91 ボリンジャー:-2σ(26週)

29905.65 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.16(前日96.61)

ST.Slow(9日) 94.85(前日91.76)



ST.Fast(13週) 93.86(前日94.41)

ST.Slow(13週) 88.81(前日88.99)



［2025年9月17日］



