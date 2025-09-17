　9月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2925銘柄。東証終値比で上昇は1812銘柄、下落は1055銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは82銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1300　　+302（ +30.3%）
2位 <8233>　高島屋　　　　　　 1750　+276.5（ +18.8%）
3位 <3640>　電算　　　　　　 2905.1　+249.1（　+9.4%）
4位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　387　　 +17（　+4.6%）
5位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　 1150　　 +47（　+4.3%）
6位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　270　　 +11（　+4.2%）
7位 <1844>　大盛工業　　　　　 1060　　 +40（　+3.9%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
9位 <9240>　デリバリコン　　　527.9　 +12.9（　+2.5%）
10位 <3672>　オルトＰ　　　　　 80.9　　+1.9（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3923>　ラクス　　　　　　 2148　-479.0（ -18.2%）
2位 <5255>　モンラボ　　　　　　188　　 -30（ -13.8%）
3位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1819.5　-100.0（　-5.2%）
4位 <6334>　明治機　　　　　　　323　　 -14（　-4.2%）
5位 <5337>　ダントーＨＤ　　　713.1　 -25.9（　-3.5%）
6位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 25.3　　-0.7（　-2.7%）
7位 <2370>　メディネット　　　 35.2　　-0.8（　-2.2%）
8位 <6775>　ＴＢグループ　　　　139　　　-3（　-2.1%）
9位 <5341>　アサヒエイト　　　387.1　　-7.9（　-2.0%）
10位 <3965>　キャピタルＡ　　　849.9　 -16.1（　-1.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1750　+276.5（ +18.8%）
2位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2157　 +27.0（　+1.3%）
3位 <8031>　三井物　　　　　 3660.3　 +17.3（　+0.5%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　 2625.3　 +11.8（　+0.5%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 3760.9　 +16.9（　+0.5%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1419.6　　+6.1（　+0.4%）
7位 <5801>　古河電　　　　　 8732.1　 +37.1（　+0.4%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　994.4　　+4.2（　+0.4%）
9位 <5802>　住友電　　　　　 4157.1　 +17.1（　+0.4%）
10位 <6098>　リクルート　　　 8346.4　 +33.4（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1819.5　-100.0（　-5.2%）
2位 <6861>　キーエンス　　　　55600　　-840（　-1.5%）
3位 <7186>　コンコルディ　　　 1095　　-9.5（　-0.9%）
4位 <4911>　資生堂　　　　　 2458.6　　-9.9（　-0.4%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　　 1743　　-6.5（　-0.4%）
6位 <6988>　日東電　　　　　 3373.3　 -11.7（　-0.3%）
7位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 3094.3　 -10.7（　-0.3%）
8位 <7752>　リコー　　　　　 1361.4　　-4.6（　-0.3%）
9位 <6963>　ローム　　　　　 2130.6　　-6.9（　-0.3%）
10位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1018　　-3.0（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

