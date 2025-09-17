[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1812銘柄・下落1055銘柄（東証終値比）
9月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2925銘柄。東証終値比で上昇は1812銘柄、下落は1055銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは82銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1300 +302（ +30.3%）
2位 <8233> 高島屋 1750 +276.5（ +18.8%）
3位 <3640> 電算 2905.1 +249.1（ +9.4%）
4位 <8783> ａｂｃ 387 +17（ +4.6%）
5位 <9425> ＲｅＹｕｕ 1150 +47（ +4.3%）
6位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 270 +11（ +4.2%）
7位 <1844> 大盛工業 1060 +40（ +3.9%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <9240> デリバリコン 527.9 +12.9（ +2.5%）
10位 <3672> オルトＰ 80.9 +1.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3923> ラクス 2148 -479.0（ -18.2%）
2位 <5255> モンラボ 188 -30（ -13.8%）
3位 <5411> ＪＦＥ 1819.5 -100.0（ -5.2%）
4位 <6334> 明治機 323 -14（ -4.2%）
5位 <5337> ダントーＨＤ 713.1 -25.9（ -3.5%）
6位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 25.3 -0.7（ -2.7%）
7位 <2370> メディネット 35.2 -0.8（ -2.2%）
8位 <6775> ＴＢグループ 139 -3（ -2.1%）
9位 <5341> アサヒエイト 387.1 -7.9（ -2.0%）
10位 <3965> キャピタルＡ 849.9 -16.1（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1750 +276.5（ +18.8%）
2位 <2503> キリンＨＤ 2157 +27.0（ +1.3%）
3位 <8031> 三井物 3660.3 +17.3（ +0.5%）
4位 <4507> 塩野義 2625.3 +11.8（ +0.5%）
5位 <6503> 三菱電 3760.9 +16.9（ +0.5%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1419.6 +6.1（ +0.4%）
7位 <5801> 古河電 8732.1 +37.1（ +0.4%）
8位 <4755> 楽天グループ 994.4 +4.2（ +0.4%）
9位 <5802> 住友電 4157.1 +17.1（ +0.4%）
10位 <6098> リクルート 8346.4 +33.4（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5411> ＪＦＥ 1819.5 -100.0（ -5.2%）
2位 <6861> キーエンス 55600 -840（ -1.5%）
3位 <7186> コンコルディ 1095 -9.5（ -0.9%）
4位 <4911> 資生堂 2458.6 -9.9（ -0.4%）
5位 <6723> ルネサス 1743 -6.5（ -0.4%）
6位 <6988> 日東電 3373.3 -11.7（ -0.3%）
7位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 3094.3 -10.7（ -0.3%）
8位 <7752> リコー 1361.4 -4.6（ -0.3%）
9位 <6963> ローム 2130.6 -6.9（ -0.3%）
10位 <7951> ヤマハ 1018 -3.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
