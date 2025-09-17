パンサー尾形の妻・あいさん、新居引っ越しから4ヶ月も…手続きに追われる「頭いたーーい」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが16日、自身のブログを更新。新居への引っ越しから4ヶ月が経過し、今も続く各種手続きの大変さを伝えた。
【写真】「天井高い！」「モデルハウスか！」オレンジ色のソファに並んで座る尾形と娘
「家の手続きは大変！！！」と題してブログを更新したあいさんは、絵文字を交えながら「新居に引っ越してからあっという間に4か月経っておりまして。笑 パパはまだ2か月くらいだと思ってるよ、、笑」と切り出し、「4か月経ってもまだ前のお家の売買手続きや、家の手続きに色々やってます」と現状を報告した。
「それだけ大きな買い物をしたんだなぁ」と思いながらだというあいさんだが、「この区役所なんっっかい行くの!?印鑑証明何回とるの?!住民票の取り方もなんだか大変で（前の前の住所を記載してないとどうとか、、頭いたーーい」と率直な思いを吐露。「今日はこのあと、司法書士さんがきて、そのあと銀行にも行かなきゃだ」と多忙な一日であることも明かした。
一方で「でも、きっと今月で家の事は全て終わるから！！やっっと手続き関係終わるから！！」と前向きに記しつつも、「って思ってたころに税金関係くるでしょ？ね」とオチをつけ、お寺の写真とともに「一旦癒されに来ました笑」と結んだ。
この投稿にファンから「あいさんなら大丈夫」「頑張れーッ」「我が家もマイホーム購入したとき、ほんと大変でした」「パパママさん素敵な新居建てて とても立派」「よく働いていますよね〜努力あるのみ」などの声が寄せられている。
