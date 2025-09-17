女優の高畑充希（33）が17日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇した。

夫で俳優の岡田将生（36）との第1子妊娠を公表している高畑のおなかはふっくらとしており、全身黒のドレス姿で登場した。

映画は、新海誠氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる人生を描く。

ストーリーにちなみ、キャスト陣は「巡り合わせ」についてトークを展開した。高畑は作品に感じた縁を告白。「以前、歌番組で歌を歌うとなって、周りの人に何を歌うかアンケートをとって決まった歌が山崎まさよしさんの『One more time， One more chance』でした」と、同作のアニメ版主題歌として使用された楽曲をチョイス。その後「それを歌わせていただいて、間もなくこの話をいただいて。エモい…と思いました」と運命的なつながりを明かした。奥山監督も「図らずも、たまたまの巡り合わせみたいなものがこの作品に多々あるのでそういう奇跡が集まっている製作過程でした」とかみしめていた。