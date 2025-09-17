¡Öº£Æü¹¥¤¡×ÊÆß·¤ê¤¢¡¢Êì¡õÁÄÊì¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤ê¤¢¤¬9·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤ÈÁÄÊì¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð±éÈþ½÷¡¢Êì¡õÁÄÊì¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç´é¤¬±£¤µ¤ì¤¿2¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÏ¢Â³¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿ÊÆß·¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ð¤«¤ê´Å¤ä¤«¤·°é¤Á °¥¬¥¡ßÀ¸°Õµ¤°é¤Á¡×¤È¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃ¯¡©¡©¡©¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¿¾Ð¾Ð¾Ð ¤Þ¤Þ¤ÈËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÊì¤ÈÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¡×¡Ö²¹¤«¤¤¡×¡Ö2¿Í¶¦¤ª¼ã¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£ÊÆß·¤Ï¡¢¹õÌÚÀ»Æá¤È¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢2025Ç¯6·î12Æü¤ËÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÊÆß·¤ê¤¢¡¢Êì¿Æ¤ÈÁÄÊì¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
