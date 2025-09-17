timelesz松島聡、“専属ボディーガード”公開「聡さんは俺が守ります」「頼む」やりとりに反響
【モデルプレス＝2025/09/17】timelesz（タイムレス）の松島聡が9月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。“専属ボディーガード”を公開し、話題を集めている。
【写真】松島聡が公開した“専属ボディーガード”
9月15日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにてファンミーティング「timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜」を開催したtimelesz。これを受け、松島はイベントに出演した際の浴衣姿の写真に「専属ボディーガード」と記し、サングラス姿で腕組みポーズを決める篠塚大輝との2ショットを公開。また、篠塚も自身のInstagramストーリーズで松島との2ショットに「聡さんは俺が守ります」と記し、松島は「頼む」と返信していた。
この投稿には「風格がある」「頼もしい」「全力で守ってくれそう」「やりとり尊い」「最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松島聡“専属ボディーガード” 篠塚大輝とのやりとり公開
◆松島聡の投稿に反響
