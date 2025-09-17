産後の元ばんばんざい・流那、ランジェリーで美ボディ披露「可愛くて綺麗」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】元ばんばんざいの流那（るな）が9月17日、自身のInstagramを更新。ランジェリーブランドの新作を着用したショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】流那「色っぽい」と話題のランジェリー姿
流那は「ルルメリー新作ランジェリー」と、自身の下着ブランドの新作ランジェリーを着用した写真を多数公開。様々なカラーとデザインのランジェリーを着用し、美しいボディラインを惜しげもなく披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛くて綺麗」「スタイル良い」「美しい」「色っぽい」「全部素敵だから迷う」といった声が上がっている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-として活動していたはんくんとの結婚を報告。同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表した。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
