『べらぼう』鳥山石燕が見たのは平賀源内！？美人画絵師・歌麿の誕生と謎の雷獣の正体【前編】

「よく、描けたなあ」……

涙を浮かべながら、歌麿（染谷将太）の描いた「笑い絵」（春画）を見て感嘆の声をもらし涙を浮かべる蔦重（横浜流星）。きよ（藤間爽子）と出会い、歌麿は暗澹たる過去の呪縛から解き放たれ、未来へ歩き始めます。やっと、平穏で温かい自分の居場所を見つけた歌麿からは幸せオーラが漂っているようでした。

一方、今回の第35回『間違凧文武二道』のタイトルに「間違」が付いているように、蔦重・クリエーターたち・耕書堂の運命が変わっていくきっかけとなる“間違い”の火種が随所に散りばめられていて、不穏な空気があちこちに漂っていました。

そして、平賀源内（安田顕）が“お迎え”に来た……と思わせるような、田沼意次（渡辺謙）と鳥山石燕（片岡鶴太郎）の死。

幸せオーラできらめく“光”の部分と、これからの運命を示唆する “陰”の部分が交差した、今回の話を考察してみました。

音のない世界で春をひさぎ、生きてきた「きよ」

以前、「笑い絵（春画）は売れるし、多くの有名な絵師も描いている」と、蔦重にいわれた歌麿。けれど、“性描写”の構図を思い浮かべようとすると、虐待していた母親や、自らも体を売り自暴自棄になっていた過去を思い出し、筆が進まず幻覚に悩まされるほど泥沼の中で苦しんでいました。

しかし、絵師・鳥山石燕との再会で、花や虫などの“生命を紙に写しとる”絵を描くことで、自分の描きたいものが見つかり己を縛っていた過去の呪縛も解け始めました。

さらに、今回、かつて廃寺で自分が捨てようとした絵を拾い集めてくれた女性きよと再会。耳が聞こえず言葉も話せない彼女に絵のモデルになってくれと頼みます。

歌麿の言葉が聞こえないきよが差し出した紙切れには「きよ 一切 廿四文」の文字が。これは体を売る女性の料金のことです。“一切（ひときり）は線香1本が燃え尽きるまでの時間”。その間だけ、体を売るのです。それが24文とは、当時最下級とされていた「夜鷹」と同じ。

以前、吉原の場末にある最下級の女郎屋では、女郎の揚代は“一切百文”……という話が出てきました。きよは洗濯女という仕事をしてますが、それだけで生計を立てるのは難しく体を売っていたようです。

自分と同様に辛苦を舐めて生活をしてきただろうに、不思議と曇りのない表情のきよに惹かれたのでしょうか。歌麿は、きよを観察しながら絵を描くうちに、彼女のくるくると変わる豊かな表情を見て「何を考えているんだろう」と想像するのが楽しみになっていきます。

おかげで、いきいきとした生身の女性を見て“絵”を描けるようになった歌麿。そんな彼女を愛おしく思うようになり、所帯を持つことを決めました。

きよを見つめながら筆を運ぶ歌麿の表情が、今までみたこともない慈しみと優しさ、そして平穏に満ちていたのがとても印象的。

言葉を交わさなくても、絵や表情を通じて、確実に二人の間には “伝わる”ものが育まれていったことが、よくわかりますね。

当代一の美人画絵師・歌麿の誕生

世帯を持つにあたり、歌麿は蔦重に絵を買取ってくれと「笑い絵」を持ってきました。

丁寧かつ精密で、その才能がほとばしるような「笑い絵」の数々。蔦重の「よく、描けたなあ」という言葉は、「こんなに素晴らしい絵をよく描けたな」というだけではなく、過去の呪縛から解き放たれて、もう悩み苦しまずに描けるようになったんだな、よかった」……そんな万感の思いがこめられていました。

「まこと、ありがた山にございます。こいつにこんな絵を描かせてくれて」「この世でほかの誰にも描けねえ絵です」と、きよに歌麿を当代一の絵師にしてくれてありがとうと、頭をさげて礼の言葉をのべる蔦重。

絵師として自分は何が描きたいのか決めず、“蔦重に寄り添って生きることでよし”という人生を送っていたものの、自分を見失いかけていた時に鳥山石燕に救われ、きよと出会い、絵師として夫として“自分はこう生きていくんだ”と、歌麿は自分自身で決めたのです。

｢俺が、お前を当代一の絵師にする｣とずっと言い続けてきた蔦重でしたが、「当代一の絵師」への道へと背中を押したのは、きよだったのですね。歌麿が蔦中の懐の中から、完全に巣立っていく姿が見えるようでした。

雷とともに現れたのは「七つ星の龍」を迎えにきた源内か

松平定信（井上祐貴）が田沼意次（渡辺謙）の訃報を受けた時、屋敷の外には雷鳴が轟いていました。ちょうどその頃、自宅にいた鳥山石燕は雷の閃光に浮かび上がった何者かの姿を庭で発見します。

「何者じゃ」と問いかけるのも答えはなく、再度、閃光に浮かび上がったのは、雲のような模様の着物。いったい、何を見たのか、SNSでもいろいろな推測が飛び交っていました。その何者かを紙に写し取り、絵筆を持ったままの姿で息絶えていた鳥山石燕。

あの着物の柄は、昔、平賀源内が来ていた雲柄の着物“流水紋様”にそっくりでした。流水紋様の着物を着た何者かが背中を向けて立っていたような（ちょうど腰くらいの位置に刀の柄が見えましたね）

あれは誰だったのでしょうか。蔦重と意次が最後に会った時、意次が「源内に雷を落とされる」などと言って笑っていましたが、今回の伏線だったのでしょうか。

田沼意次が最期を迎えようとしたのを知った源内が雷鳴を引き起こし、無念さの中で死を迎える意次が怨霊になってしまわぬよう「七つ星の龍」（意次のこと）を連れて天に登って行ったのかもしれません。

庭にいた何者かが着ていた流水紋の柄の着物 （ac-illust）

己が天になるため陰謀を図る一橋治済 （生田斗真）、田沼を失脚させることに執念を燃やす松平定信（井上祐貴）、陰謀に操られて佐野政言（矢本悠馬）に斬られた田沼意知（宮沢氷魚）、「田沼憎し」と石を投げる庶民、規制ばかりのお上のせいで、書を持って世を耕すはずの蔦重の「耕書堂」が、“書を持って世に抗う「抗書堂」”にならざるおえなくなった現状。

そんな世の中を天から見ていた源内が、怒りのあまり雷を落とし、この世に現れたような気がしてしまいます。

作中に登場した雷獣のモデルと思われる以津真天（今昔画図続百鬼より ）

石燕が最後に残した“雷獣”。遺作となった絵を見て「どことなく源内先生に似ている」と呟く蔦重。これは、何かの伏線になっているのでしょうか。

平賀源内の復活（史実でも“源内の遺体を見たものはいない”など、生存説はありますよね）となると嬉しいのですが。

次回の【後編】に続きます。