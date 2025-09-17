井上がアフマダリエフに完勝

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。完敗となったアフマダリエフは「十分なウォームアップと準備運動を行う時間がなかった」と主張しているという。海外メディアが報じた。

井上の華麗なアウトボクシングの前に、見せ場を作れなかったアフマダリエフ。母国ウズベキスタンの地元メディア「Zamin」は、帰国したアフマダリエフが「ほどんどの人が俺の戦い方を支持しなかったことは分かっている。俺もリングで自分が望んでいたように戦えなかった」と語り、こうも続けたと伝えている。

「前の試合が4ラウンドで終了したから、（準備期間が）実際の36分でなく、15〜20分くらいになってしまった。だから十分なウォームアップと準備運動を行う時間がなかった。心拍数を上げる時間が足りず、試合で自分の能力を最大限発揮できなかった」

前座のセミファイナルで行われたWBO世界バンタム級タイトルマッチでは、クリスチャン・メディナ（メキシコ）が王者・武居由樹（大橋）に4回TKO勝ち。予想以上に早く決着がついたことで、ウォーミングアップに時間が取れなかったと主張している。

「今回は試合の準備が万全だったので体調は良かった。減量プロセスでさえも順調だった。全てが計画通りに進んだが、（ウォーミングアップの時間が短くなったという）時間的な要因が残ってしまった」と言い訳ともとれるコメントを残している。「俺はベストを尽くした。でも勝利と敗北はアッラーの御手の中にある。神のご意志があれば、我々はより強くなって戻ってくる」と再起も誓っている。

米専門誌「ザ・リング」もアフマダリエフのコメントを伝えた。「彼（井上）とその功績を尊敬している。彼は優秀なボクサーだが、俺はもっとうまくできたはずだ」と井上を称えながら、判定決着の試合については「もっとうまくやれたはずだが、時間が足りなかった。もっと時間があればよかった」と語ったという。



（THE ANSWER編集部）