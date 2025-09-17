ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の黄海と東中国海海域で漁解禁 多数の漁船が出港 中国の黄海と東中国海海域で漁解禁 多数の漁船が出港 中国の黄海と東中国海海域で漁解禁 多数の漁船が出港 2025年9月17日 16時19分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、浙江省温嶺市の港から東中国海に向かう漁船。（ドローンから、温嶺＝新華社配信／潘侃俊） 【新華社北京9月17日】中国の黄海と東中国海海域で16日、4カ月半にわたる伏季休漁期（1年で最も暑い時期に当たる「三伏」中の休漁期間）が明け、多数の漁船が出港した。１６日、江蘇省啓東市の港から出漁する漁船。（ドローンから、啓東＝新華社配信／許叢軍）１６日、浙江省舟山市の港から漁場に向かう漁船。（舟山＝新華社配信／張磊）１６日、江蘇省塩城市から出漁する漁船。（ドローンから、塩城＝新華社配信／彭嶺）１６日、浙江省舟山市の港から漁場に向かう漁船。（舟山＝新華社配信／邢守秒）１６日、江蘇省啓東市の港で閘門通過を待つ漁船。（ドローンから、啓東＝新華社配信／許叢軍）１６日、浙江省寧波市の象山港大橋を通り、東中国海に向かう漁船。（ドローンから、寧波＝新華社配信／張輝） リンクをコピーする みんなの感想は？